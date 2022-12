Comune di Ortona | Concorso per 2 Amministrativi Contabili

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, per questi 2 Posti viene offerto inquadramento in categoria D, con Posizione Economica D1. Bando diE' indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale istruttore direttivo amministrativo contabile. Requisiti ed Invio della Domanda Termine presentazione domanda: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del relativo avviso, pubblicato all'albo pretorio dell'ente, é ...