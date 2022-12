Come sta oggi Pippo Baudo? La verità dal figlio sulle sue condizioni

Leggi su tvzap

(Di martedì 20 dicembre 2022) Personaggi tv.sta? Tuttosue– In molti sono preoccupati per la salute di, che da tempo non si vede in tv. E difficilmente lo rivedremo, stando alle ultime indiscrezioni che circolano sul web. Sembra che l’anno scorso il conduttore abbia addirittura declinato l’invito di Amadeus a recarsi sul palco dell’Ariston per Festival di Sanremo 2022 per problemi ad un ginocchio. A parlare dello stato di salute diil. Leggi anche l’articolo —> Il Canone Rai resta in bolletta,commenta la decisione: le sue parole Il noto conduttore, all’anagrafe Giuseppe Raimondo Vittorio ...