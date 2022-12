Come sta Gianluca Vialli oggi? La mamma ‘vola’ a Londra per stargli vicino

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 20 dicembre 2022) Si stanno aggravando le condizioni di, che qualche giorno fa ha deciso di lasciare la Nazionale per curarsi e cercare di combattere quella terribile malattia, quel cancro al pancreas che gli sta dando il tormento ormai da anni. Il capo delegazione della Nazionale Italiana, che ha sempre seguito e supportato la squadra, ora si trova a: è ricoverato qui, in una clinica e le sue condizioni, stando alle prime informazioni, sembrano essere peggiorate.lascia la Nazionale per il tumore: ‘Devo curarmi’, eccostaLadidal figlio Ladel campione, 87 anni, è partita, destinazioneper stare accanto al figlio, per ...