Come rigirare la tragica frittata

(Di martedì 20 dicembre 2022) C’è una notizia che sta facendosi strada nei gruppi che ritengono pericolosi i vaccini anti-COVID. Qui su BUTAC ce l’avete segnalata in inglese, ma l’abbiamo già vista condivisa anche su gruppi Telegram italiani. Ve la riportiamo col primo titolo inglese con cui ce l’avete segnalata: Baby Dies of Blood Clots After Hospital Performs Vaxxed Blood Transfusion Against Parents’ Wishes Che tradotto: Bambino muore a causa di coaguli di sangue dopo che l’ospedale ha eseguito una trasfusione di sangue di vaccinato contro i desideri dei genitori Il sito da cui è tratta si chiama NewsPunch, e sfrutta un sistema che abbiamo visto usare anche da Imola Oggi, ovvero subito sotto il titolo si usa la dicitura “Fact Checked”, dando a intendere che si tratti appunto di una notizia verificata, ma appunto è solo una dicitura, senza che ci sia alcuna verifica alle spalle della storia, tra poco capiremo ...