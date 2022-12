Come i gatti festeggiano il Natale

(Di martedì 20 dicembre 2022) La gioia della compagnia di uno o più animali domestici spesso porta anche tutta una serie di responsabilità che non avevamo previsto e, puntualmente, tendono a dare il "meglio" di loro proprio durante le feste. Alberi, lucine, decorazioni, ornamenti... rimangono i bersagli preferiti dei nostri amici a 4 zampe, in particolare per quelli che hanno un debole per una certa erba gatta.

il Resto del Carlino

Camion con 1.500 cani ebloccato dagli animalisti: era diretto al macello (ma 380 erano già ...animale - che ha accertato mancanze tali da avvalorare l'ipotesi di importazione clandestinala ......è caratterizzata da una vasta gamma di sintomi che possono essere scambiati per altre malattie... pecore, capre, suini, cavalli, cani,. È molto raro che l'infezione si trasmetta da uomo a ... Bonus animali domestici, per i proprietari di cani e gatti 900 euro. Come fare richiesta Come riportato dal Guardian, Peta avrebbe recentemente ottenuto informazioni che rivelerebbero come i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) abbiano saputo che una miriade di ...I felini sono davvero animali incredibili! Forse non tutti sanno che anche la pipì dei gatti brilla al buio: come si spiega il fenomeno. Sappiamo che si tratta di animali speciali ma che anche la loro ...