Come fermare le influenze straniere? La proposta di Fontana e il modello Usa

Leggi su formiche

(Di martedì 20 dicembre 2022) “Chiederò sforzi a tutti i gruppi per iniziative legislative che rendano i deputati estranei a qualsiasi influenza straniera. L’Italia è un Paese libero finché i suoi rappresentanti sono liberi”. Così, durante gli auguri con la stampa parlamentare, Lorenzo, presidente della Camera dei deputati, ha annunciato un codice di comportamento per evitare influssi stranieri opachi a Montecitorio. A breve sarà dunque istituito il comitato consultivo sulla condotta dei deputati per questa legislatura. La questione, ha spiegato, “non riguarda il finanziamento pubblico ai partiti, il problema è più serio: ci sono Paesi molto ricchi che usano degli strumenti per influenzare le politiche di altri Paesi”. Il QatarGate ha coinvolto però anche diversi funzionari. E cosìha promesso “rigore anche per i dipendenti della Camera”, il ...