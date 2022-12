Colpo grosso in provincia di Napoli | vince 1 milione di euro con un gratta e vinci

ItaliaPokerClub

L'uomo è uscito fuori strada con una betoniera finendo in una scarpata e morendo sul. ... una volta giunti sul posto, hanno rapidamente raggiunto ilautomezzo, adagiatosi lungo la scarpata ...Casse di champagne, vini e prosecchi pregiati. Ma anche bottiglie magnum, cesti di Natale, e persino alcuni giocattoli destinati a rallegrare il Natale dei bambini.alla Saf Srl di Fregene, azienda di vendita all'ingrosso ed al dettaglio di vini e bevande, svaligiata da una banda di ladri poi scappata con il furgone della ditta. Il furto, ma anche la ... MTT domenicali: oscarlexande domina l'ExplosivePKO ... UCRIA (ME) – Un operaio di 49 anni è morto a Ucria, in provincia di Messina, mentre lavorava nel cantiere per un’opera di adeguamento sismico e idrogeologico. L’uomo è uscito fuori strada con una beto ...13:26 - Vigili del fuoco, il nuovo comandante Durante: “trovo un comando in buono stato di salute” +++13:16 - Omicidio del cardiologo a Favara, Vetro resta in carcere: niente domiciliari +++12:13 - ...