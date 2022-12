Collovati | Messi-Maradona? Ogni epoca ha il suo fuoriclasse | ma Diego è il Dio del calcio' '

(Di martedì 20 dicembre 2022): "ha il suo, maè il Dio del. Scudetto? Solo il Napoli può perderlo" A Radio Napoli Centrale, nel corso di "Unalla Radio", è intervenuto Fulvio, Campione del Mondo Italia '82. Queste le sue parole: "Abbiamo assistito ad un Mondiale conprotagonista, di conseguenza i paragoni sono inevitabili. -afferrma- Direi di lasciare in pace, perché è il Dio del, al di là di quello che abbiamo visto. Ho tanto rispetto per tutto quanto ha vinto, gli mancava il Mondiale, ma non scomodereicon cui ho avuto ...

