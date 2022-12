Today.it

Per fare una sintesi delle novità, si dica che si torna a poter pagarepos anche un caffè , ... 5 mln di euro per il 2023); in materia diedilizio, estensione al 31 dicembre dei termini ...Il presidente Fontana dopo oltre un'ora di dibattito si è riservato di convocare una nuova capogruppo stasera o domattina dopo aver parlatopresidente della commissione Bilancio. La maggioranza ... Col superbonus 500 euro di risparmi a testa Il governo ha cambiato rotta su più punti dopo i rilievi dell'Ue. Novità in vista per chi deve compare casa e per i neo papà. Ancora aperta la discussione sul pensionamento con la formula "Opzione don ...Dietrofront totale sul pos, proroga per il Superbonus e aumento delle pensioni minime usando i fondi del Reddito di cittadinanza, sempre più smantellato. Aumenta la platea per il taglio del cuneo fisc ...