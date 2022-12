Claudio Locatelli e Niccolò Celesti | giornalisti italiani colpiti da una bomba a Kherson | «Attacco intenzionale | la scritta ?press? era segnalata»

Fanpage.it

"Un po' di sangue sul collo ma niente di grave". Questo il commento a caldo su Facebook del giornalistarimasto ferito ieri in un attacco a Kherson mentre era in auto con il fotoreporter Niccolò Celesti . "Ci hanno appena colpiti, io sto un po' sanguinando, niente di grave, Nick sta ...Si tratta die Niccolò Celesti. Erano su un'auto con scritta Press. "La macchina è ben segnalata. L'attacco a nostro danno, visto luogo e dinamica, è stato intenzionale", spiega ... Il giornalista Claudio Locatelli ferito a Kherson: Non vogliono che ... Lesioni lievi per Niccolò Celesti e Claudio Locatelli. La loro auto è stata colpita “intenzionalmente” dal fuoco russo. “Sparare sulla stampa non ha scuse” ...Il giornalista italiano Claudio Locatelli è rimasto ferito in quello che lui stesso ha definito un "attacco intenzionale" ...