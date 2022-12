Circolare del ministero | stop ai cellulari in classe | ' E' un elemento di distrazione'

Agenzia ANSA

... come già stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti1998 e dallaministeriale n. 302007. "L'interesse delle studentesse e degli studenti, che noi dobbiamo tutelare,..."L'interpretazione di questa struttura", ha spiegato il direttore degli scavi, il ...alla luce anche i resti di una grande cinta muraria a gradoni che circonda la cittadella dell'età... La circolare del ministero: 'Stop ai cellulari in classe' 3' di lettura 20/12/2022 - Nei giorni scorsi nel bel Auditorium di Bastia Umbra il circolo culturale "primomaggio", nato nel dicembre 1991, ha festeggiato i 30 anni di vita. Una piacevolissima serata ...(FERPRESS) – Udine, 20 DIC – Importanti novità nel parco mezzi di Arriva Udine: i nuovi bus urbani elettrici sono pronti a entrare in servizio. I veicoli, contraddistinti da una livrea speciale che li ...