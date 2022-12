Cinema in lutto | addio alla famosa artista | aveva soli 32 anni

(Di martedì 20 dicembre 2022) È morta Stephanie Bissonnette. L’attrice eraspecialmente nel mondo del teatro. Una ragazza di enorme talento artistico se n’è andata lo scorso sabato 17 dicembre 2022. Non solo attrice, ma anche cantante, ballerina e coreografa.32. La compagnia teatrale e la famiglia dell’attrice e cantante hanno diffuso la notizia della sua scomparsa. Stephanie Bissonnette è morta,attrice e cantante Stephanie Bissonnette, insegnante di danza e coreografa nota per la sua interpretazione di Dawn Schweitzer nel musical di Broadway Mean Girls, è morta sabato scorso. L’attriceiniziato a esibirsi con Mean Girls solo di recente nel 2018. Poi nel 2019 la terribile scoperta: i medici le hanno diagnosticato un ...

TGCOM

Facile però farsi bello dalle pagine di un fumetto o sullo schermo di un. In fondo, basta ... Ogniè una ferita ma è anche bello vedere quello che resta, quello che si riesce a seminare e ...'Voltiamo pagina, ora il sorriso viene meno' sono state le parole con le quali Alberto ha introdotto lo spazio in questione, definendo l'attore 'un grande delitaliano'. ha detto subito dopo. '... Cinema in lutto, è morto Lando Buzzanca Arriverà al cinema il 22 dicembre l'attesissimo The Fabelmans diretto da Steven Spielberg che ha ottenuto ben 5 candidature ai Golden Globes ...Muore Lando Buzzanca all'età di 87 anni tra polemiche e accuse da parte della compagna Francesca Della Valle che insieme al medico dell'attore già avevano denunciato le pessime condizioni in cui versa ...