Cinema | dalla Regione Campania contributi per 3 | 25 mln | ecco i progetti finanziati

(Di martedì 20 dicembre 2022) Con la pubblicazione sul Burc del 19 dicembre 2022 sono state rese note le graduatorie deiammessi a contributo nell’ambito della sezione 1 Opere audiovisive e della sezione 3 Sostegno all’eserciziotografico del Piano2022 della. Per la sezione 1 la commissione di merito ha esaminato 165(su un totale di 170) che hanno superato l’istruttoria formale che è stata curata dal soggetto attuatore Film Commission, ai quali saranno distribuite le risorse disponibili, pari a 2 milioni e 500 mila euro. I fondi sono ripartiti in tre macro voci: Sviluppo/pre-produzione di operetografiche e audiovisive; Produzione e Distribuzione. Per la categoria Sviluppo/pre-produzione di ...

Il Denaro

