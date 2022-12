(Di martedì 20 dicembre 2022) Lasi sta affrettando ad aumentare i posti letto di, il numero di medici a disposizione e le scorte di medili poiché le infezioni dasono in forte crescita: lo ...

Agenzia ANSA

Mentre la Cnn pubblica i dati di un nuovo studio secondo il quale la brusca uscita delladalle restrizioni potrebbe causare quasi 1 milione di morti, mentre il Paese si prepara ad affrontare un'...Inoltre, di fronte allo sforzo di modernizzazione navale della, la legge stanzia 32,6 miliardi ... Arsenali convenzionali e nucleari La legge, inoltre,anche la catena degli ... Cina potenzia letti in terapia intensiva, aumentano malati Covid - Asia La Cina si sta affrettando ad aumentare i posti letto di terapia intensiva, il numero di medici a disposizione e le scorte di medicinali poiché le infezioni da Covid sono in forte crescita: lo riferis ...(ASI) Venerdì scorso si è conclusa a Pechino la due-giorni della Conferenza Centrale sul Lavoro Economico, un appuntamento importante per capire l'orientamento generale delle principali decisioni che ...