Christillin | «Ho incontrato Pogba in Qatar | ecco quando torna in campo»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 20 dicembre 2022) Evahadurante la finale dei Mondiali tra Argentina e Francia e ha raccolto una rivelazione del francese Evahadurante la finale dei Mondiali tra Argentina e Francia e ha raccolto una rivelazione del francese. Le sue dichiarazioni a Tuttosport: LE PAROLE – «Avevo già vistoin tribuna nel primo tempo, ma parlava fitto fitto con il presidente francese Macron e non ho voluto disturbarli. Nell’intervallo, invece, sono andata nella lounge e l’ho trovato seduto da solo così mi sono avvicinata e, in francese, gli ho chiesto come stava sottolineando il fatto che noi tifosi bianconeri non vedevamo l’ora di riaverlo in. Lui mi ha risposto con un sorriso “Sto molto meglio, sono pronto a ...