Chieti | Eliana Maiori uccisa dal compagno a colpi di pistola | l?arma detenuta illegalmente | lei ha tentato di fuggire

(Di martedì 20 dicembre 2022) Un rapporto ormai avvelenato culminato in tragedia: uno sparo al viso, al corpo, la disperazione e poi il senso di colpa per aver ucciso la sua compagna con la confessione ai carabinieri. È...

Così il sindaco, Fabio Adezio, visibilmente provato, ha commentato il femminicidio che è avvenuto questa mattina in via Francescopaolo Antonelli, alle porte della cittadina, dove la 41enne...... l'attenzione si sposta sul movente che avrebbe indotto l'assassino a freddare la compagna... almeno finora, di liti tra la bancaria, originaria die il suo assassino che è di Matera. Di ... Due figli, passione per fitness e montagna: chi era Eliana, la 41enne uccisa dal compagno CHIETI – Appuriamo con grande dispiacere che l’ennesimo femminicidio è stato consumato, e questa volta in una città a noi molto vicina, Miglianico, nella provincia di Chieti. La vittima è la ...Eliana Maiori - 41enne di Francavilla al Mare - è stata uccisa dal suo compagno - Giovanni Carboni - con un colpo di pistola.