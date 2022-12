Chicxulub | il grande splash! Così l’asteroide che estinse i dinosauri di terra si riversò nell’oceano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 dicembre 2022) 66 milioni di anni fa. A essere precisi, considerando l’errore sistematico, sono (66.043.000 ± 43.000) anni fa. Primavera avanzata. Una lunga scia di fuoco attraversa il cielo. Un tuono si propaga per l’intera atmosfera. L’aria vibra in ogni punto del mondo., 10 chilometri di diametro circa, densità pari a 2643,05 chilogrammi per metro cubo, sta per precipitare. In prima approssimazione pesa 1 quadrilione di chili: 1 seguito da 15 zero, chili. Velocità circa 20 chilometri al secondo, 72 mila chilometri all’ora. Energia stimata 100 mila gigatonnellate di Tnt. Punto di impatto poco a nord di quella che oggi è la penisola dello Yucatan, golfo del Messico. Precipita in mare. Un, immenso splash. Dieci minuti dopo finisce la pioggia di detriti. Ha formato un cratere profondo 20 chilometri e con un diametro di ...