Chi sono i nuovi vipponi del Grande Fratello Vip che nessuno conosce

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 20 dicembre 2022) Andrea Maestrelli - Instagram Li chiamanoma nella realtà non lipraticamente. Negli scorsi giorni, la casa delVip ha accolto Andrea Maestrelli e Dana Saber, perfetti sconosciuti entrati in corsa all’interno del reality condotto da Alfonso Signorini. Con loro anche Nicole Murgia, poco famosa ma almeno con dei ruoli d’attrice alla spalle. Cerchiamo di scoprirne di più su di loro. Dana Saber è nata in Marocco il 23 marzo 1993. Professione modella, anche se nella clip di presentazione del programma ha dichiarato di essere un’attrice (!), Dana è tiepidamente balzata agli onori della cronaca rosa, all’inizio del 2022, quando è stata paparazzata mentre baciava Dayane Mello in via Monte Napoleone a Milano. Sui social ha un piccolo seguito di circa 8mila follower – ...