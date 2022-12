Centro - sinistra ancora tra le macerie ma Meloni premier non ne sta azzeccando una

(Di martedì 20 dicembre 2022) Se Atene piange Sparta non ride. A tre mesi dalle elezioni e due dalla nascita del governo, è tempo di primi bilanci per sconfitti e vincitori. Nel campo disi può dire che ...

Agenzia ANSA

...ildella scena, ripercorrendo attraverso opere preziose le vicende secolari della caricatura. Leonardo da Vinci (1452 - 1519), Testa caricata e busto di profilo d'uomo verso, 1490 ...Se Atene piange Sparta non ride. A tre mesi dalle elezioni e due dalla nascita del governo Meloni, è tempo di primi bilanci per sconfitti e vincitori. Nel campo di centrosinistra si può dire che ... Regionali Lazio: ci sarà lista rosso-verde con centrosinistra Meloni e il suo partito continuano ad avere il vento in poppa, ma il 30% di cui sono accreditati i Fratelli d’Italia va a discapito degli alleati di Lega e Forza Italia, quanto al ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...