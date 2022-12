(Di martedì 20 dicembre 2022) In Germania hanno realizzato unafotovoltaica che usa due strati di minerale differente per ampliare lo spettro catturato: raggiunge una...

Cella solare, nuovo record di efficienza: 32.5% grazie alla perovskite Il nuovo record mondiale per il fotovoltaico tandem in silicio e perovskite parla tedesco. HZB raggiunge un'efficienza del 32,5% ...La cella solare tandem non smette di stupire: la combinazione di perovskite e silicio rompe anche la barriera del 32% di efficienza.