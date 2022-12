Cecchi Paone attacco pesante ad Amici | “Ufficio di collocamento per figli d’arte” | è guerra! Scatta la polemica

Leggi su howtodofor

(Di martedì 20 dicembre 2022)ha espresso la sua opinione sul talentdi Maria De Filippi e le sue parole hanno subito scatenato la. Si è parlato di un “palcoscenico per” e di “partire avvantaggiati”. Ma cosa pensa davvero il conduttore?, suo malgrado, è rimasto invischiato in una bruttanata dopo qualche commento di troppo sul programmadi Maria De Filippi. Si è infatti parlato di alcune personalità che frequentano o hanno frequentato in passato il programma e di come, secondo i più, essi siano avvantaggiati rispetto gli altri. Conosciuto per i suoi programmi divulgativi e d’intrattenimento, il giornalista è stato direttore di Marcopolo, uno dei canali culturali più ...