(Di martedì 20 dicembre 2022) Importante riconoscimento al Festival del calcio italiano per Marco Sommella, che è stato premiato come miglior agente italiano. Il procuratore ha poi rilasciato un’intervista ai microfoni di tuttomercatoweb.com, svelando un retroscena su Edison. Ecco quanto evidenziato:ha rifiutato laper i napoletani, la rivelazione dell’agente “ha sfiorato il trasferimento? È un amico di famiglia. Quest’c’è stata la possibilità di portarlo al Borussia Dortmund. E a gennaio per la terza volta gli avevo portato la: al contrario di Milik, che ha sempre avuto un debole per i colori bianconeri, Edi ha sempre pensato al Napoli e ai napoletani. Quest’poteva andare al Borussia. Ma ha ...

Cavani vicino alla Juventus in estate, motivo da non credere: perché ha rifiutato! Il Napoli è sempre al centro delle discussioni di mercato, ma stavolta né per un acquisto né per una cessione. Ecco le parole del procuratore ...