Caso Juventus | il Gup può ribaltare la decisione della Cassazione

(Di martedì 20 dicembre 2022) Tutte le novità sulche sta vedendo protagonista la: la possibiledel Gup. I dettagli Secondo quanto sottolineato nell’odierna edizione di Tuttosport, il Gup potrebbelaProcuradi spostare il processo dell’inchiesta Prisma da Torino a Milano o Roma, come richiesto dalla. Ora che è arrivata anche l’ufficialità, il club bianconero dovrà aspettare per ladefinitiva. Vedremo quindi come si evolverà ilche sta attirando tanta attenzione mediatica nel calcio italiano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sky Sport

Tutte le novità sulche sta vedendo protagonista la: la possibile decisione del Gup. I dettagli Secondo quanto sottolineato nell'odierna edizione di Tuttosport, il Gup potrebbe ribaltare la decisione della ...E' ildi Evelina Christillin , membro dell'Uefa nel Consiglio della Fifa e nota tifosa juventina, che è stata ospite in tribuna al Lusail Stadium per assistere alla finale del Mondiale tra ... Juventus, caso plusvalenze: il procedimento per ora resta a Torino. Le news Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Juventus femminile Champions contro il Lione obbligata a vincere | Pronostici e precedenti | Formazioni e diretta TV.