Caso D’Onofrio | Malagò | “Ho apprezzato le dimissioni di Trentalange”

(Di martedì 20 dicembre 2022) “Può colpire che due componenti del calcio come l’AIA e la Lega Pro abbiano visto dimettersi i loro presidenti, ma sono due casi diversi.domenica mi ha chiamato e mi ha detto di essere in pace con la sua coscienza, che si considera estraneo e che si sottoporrà a giudizi e valutazioni della giustizia sportiva. Mi ha detto che si è dimesso di fronte a un alto rischio di commissariamento dell’AIA e secondo me è un gesto da apprezzare”. Ne ha parlato il presidente del Coni, Giovanni, a margine della giunta odierna. Parlando nello specifico delledi Ghirelli,ha aggiunto: “E’ un dirigente sportivo che conosciamo da anni. Ha portato una modifica dei format dei campionati ed è chiaro che se non viene approvata c’è un problema perché vuol dire che è venuto meno il rapporto di fiducia tra ...

Sky Sport

ROMA Il saluto commosso di Alfredo Trentalange al Consiglio federale non chiude il. Le dimissioni del presidente degli arbitri sono la conseguenza politica dello scandalo che ha travolto il Procuratore arbitrale , arrestato per traffico di stupefacenti. Una figura ...La bufera per ilha aperto le porte delle elezioni: Katia Senesi potrebbe scendere in campo per la presidenzaNell'Associazione Italiana Arbitri non si fermano le polemiche dopo le dimissioni di Alfredo ... Caso D'Onofrio, Trentalange verrà ascoltato dalla Procura federale