Caso Beccaglia | condannato il tifoso | la sentenza

(Di martedì 20 dicembre 2022) Vi ricordate il? La giornalista palpata da un, mentre era in diretta per la partita di Serie A, Empoli – Fiorentina? Bene, poche ore fa è arrivato l’esito finale della vicenda. Andrea Serrani è statoad un anno e sei mesi per violenza sessuale, con l’obbligo di risarcire la giornalista molestata. Ilsarà obbligato anche a risarcire, per una cifra complessiva di 10mila euro, l’Ordine dei Giornalisti e l’Associazione della stampa nazionale e toscana. Unache nasce dalla scelta di Serrani di procedere con rito abbreviato, tant’é che il giudice ha disposto la sospensione della pena per 5 anni, subordinandola alla partecipazione dell’imputato a percorsi di recupero. Una pronuncia, però, che si trova in netto contrasto con quanto successo solo ...

gonews

Inoltre dovrà pagare ulteriori indennizzi, per 10mila euro complessivi in questo, che sono ... I fatti come tutti ricordiamo sono chiari: al termine del derby toscano Greta stava facendo ... Greta (Archivio) In diretta tv molestò la giornalista Greta al termine del ... Il giudice ha disposto la sospensione della pena per 5 anni nel in cui il chiaravallese si ... Caso Beccaglia, condannato il tifoso della Fiorentina