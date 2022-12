Casa del Cinema presenta la rassegna “13 giorni in festa Un grande viaggio nelle città del mondo” Dal 26 dicembre all’8 gennaio

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 dicembre 2022) “13in. Undel” Il programma per le festività delladelDal 262023, in programma due rassegne, un evento speciale e 13in compagnia dei grandi film internazionali. Spazio alle grandi coppie del, ai film dei festival internazionali e all’anteprima speciale con ospiti prevista per Capodarte Con il ciclo natalizio 13in. Undel, ladelregala anche ...