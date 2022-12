Caro Santo Padre | noi della comunità iraniana in Italia Le chiediamo di dar voce agli innocenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 dicembre 2022) di Pegah Moshir Pour,in, sono tre mesi che comein, ma anche nel mondo, stiamo portando alla luce tutto quello che il regimeRepubblica Islamica sta coprendo. Ci stiamo ispirando alla grande forza e coraggio delle donne iraniane che sono sono le vere Leader di questa rivoluzione., Lei è la figura di riferimento non solo per il mondo cristiano: in tanti la ascoltiamo, crediamo fortemente nelle sue parole che portano pace nei nostri cuori e svegliano quella parte dura dei poteri governativi. Fratelli Tutti è la Sua Enciclica in cui tutta la popolazione mondiale riflette “la fraternità e l’amicizia sociale come le vie ...