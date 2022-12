Caridi | ‘Inps sempre più ente di welfare | innovazione e inclusione con utente al centro’

Corriere della Sera

Il Direttore generale dell'Vincenzoin una recente intervista ( Corriere della Sera 11 dicembre) descrive puntualmente le criticità dei sistemi di controllo preventivi per accertare la congruità dei requisiti dei ...Un modus operandi che, spiega Vincenzo, anche all'" stava stretto ": tuttavia la legge prevedeva l'obbligo di erogare comunque la prestazione entro 30 giorni, e per questo non si poteva ... Caridi (Inps): «Stretta sul reddito di cittadinanza e per l’assegno unico addio alla domanda»