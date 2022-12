Carcere | si è svegliato l’uomo addormentato | finalmente è finita questa vicenda grottesca

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 dicembre 2022) Un paio di mesi fa raccontavo su queste colonne del giovane uomonelromano di Regina Coeli. La storia ha avuto una comprensibile eco. Ci sono adesso importanti sviluppi e vengo dunque a condividerli. Lo avevo incontrato tempo prima, sdraiato sulla sua branda nel centro clinico del, con il suo catetere e il suo pannolone, nutrito dall’infermiere che gli infilava cibi liquidi in bocca, mentre lui era lì, quasi immobile,di giorno e di notte, da mesi e mesi, senza mai aprire gli occhi, senza mai dire una parola, senza mai alzarsi a sedere. I controlli medici, gli esami strumentali non avevano evidenziato alcuna patologia organica specifica eera stato etichettato come un simulatore. In quanto simulatore non aveva diritto a un’interruzione del processo e ...