Carburanti - La IP acquista gli asset italiani della Esso

(Di martedì 20 dicembre 2022) IP rafforza la sua posizione di primo operatore privato del settore italiano deicon un'altra acquisizione. A cinque anni dall'acquistoTotalErg, l'azienda controllata dalla famiglia Brachetti Peretti, ha sottoscritto un accordo vincolante conItaliana (filialemultinazionale statunitense ExxonMobil) per rilevare diverse attività , tra cui una delle principali raffinerie italiane. I termini dell'accordo. In particolare, l'operazione riguarda la totalità delle attività di vendita didiin Italia, il 75%Raffineria Sarpom di Trecate (provincia di Novara), di cui IP deteneva già il restante 25%, la titolarità dei depositi di Genova, Arluno e Chivasso, il controllo di Engycalor Energia Calore, che possiede un deposito di ...

