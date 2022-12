Carabao Cup 2022 2023 | il Leicester vola ai quarti | il Newcastle piega il Bournemouth

(Di martedì 20 dicembre 2022) Non c’è spazio per le sorprese nelle prime quattro partite degli ottavi di finale diCup. In una serata in cui è tornato il grande calcio per club dopo la pausa per i Mondiali, lo scontro più equilibrato e di maggior livello era quello tra, entrambe militanti in Premier League: lo spareggio per approdare aidella coppa di lega inglese viene risolto da un clamoroso e sfortunato autogol di Senesi a metà secondo tempo, basta per qualificare i bianconeri tra le migliori otto, costringendo invece i rossoneri all’eliminazione. Tutto facile invece per il, di scena sul campo del Milton Keynes, squadra della terza serie della località ben più famosa nel mondo della F1. Le Foxes passano grazie ai gol di Tielemans, Perez ...

