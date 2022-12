Cara Meloni | gli italiani all’estero Le ricordano le Sue promesse

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 dicembre 2022), gliaspettano che rispetti lee dia risposte alle loro richieste per mettere fine alle discriminazioni a loro danno – Signor Presidente del Consiglio, indicato al maschile come piace a Lei, le riportiamo, in sintesi, ma solo come meri intermediari, assolvendo così al compito assuntosi dal giornale da diverso tempo di far loro da portavoce, le migliaia di mail pervenute al nostro quotidiano, tutte indirizzate a Lei ed al Suo governo, dai tantiresidenti oltre confine. Nelle loro mail glievidenziano, sconfortati, come siano trascorsi quasi tre mesi dall’insediamento dell’Esecutivo da Lei pilotato e come, a tutt’oggi, i segnali pervenuti siano così inconsistenti al punto da non far ...