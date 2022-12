Cambia il congedo parentale facoltativo | la norma porterà maggiori benefici alle famiglie riguardo al periodo di assenza dal lavoro per prendersi cura dei figli piccoli

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il maxi emendamento alla manovra economica del Governo Meloniil: ci sarà un mese in più perdei, sarà retribuito all’80% e varrà anche per i papà. Laè stata modificata dall’originale, che prevedeva l’indennità solo per le mamme, per evitare di essere considerata unadiscriminatrice. Detto questo, per quanto riguarda le, oltre al, nell’emendamento dell’esecutivo ci sono anche novità sull’assegno unico universale e sulle persone disabili. Vediamo allora più nel dettaglio imenti. ...

... ossia proprio Opzione donna, per ora non. Negli emendamenti del Governo non ci sarebbero ... Inoltre si aumenterebbe dell'80% ilparentale , mentre le borse di studio destinate a studenti ...il bonus cultura: 18App diventa CartaG e si può ottenere con un Isee familiare fino a 35mila ... all'estensione delparentale, passando alle assunzioni nella Pubblica amministrazione ... Cambia (in meglio) il congedo parentale facoltativo: le novità più importanti Non cambia la stretta introdotta in manovra ... invalide almeno al 74% e licenziate o dipendenti da aziende in crisi). ASSEGNO FAMILIARE E CONGEDO. Per i nuclei con quattro o più figli la ...Manovra, accelera la corsa del Governo per evitare l'esercizio provvisorio del bilancio: in commissione sono stati presnetati gli emendamenti con il ddl che dovrà poi passare ...