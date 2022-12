Calcio | Ranieri ' Sono pronto | Cagliari? Sempre nel cuore'

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il tecnico romano accostato al club sardo, che ha esonerato Liverani.- "Tornare in panchina il prossimo anno? Iogià per il 2022, perché dobbiamo aspettare fino al 2023. Il ...

Agenzia ANSA

IL COMUNICATO - 'Il Cagliaricomunica di aver sollevato Fabio Liverani dal suo incarico di ... CONTATTI - A sostituire Liverani potrebbe essere Claudio, già contattato dal numero uno del ...Lo ha detto, ai microfoni di Sky Sport, Claudio, accostato da molti giornali e da siti vari alla panchina del club sardo, dove è appena finita l'avventura di Fabio Liverani. L'allenatore ... Calcio: Ranieri, 'pronto a tornare in panchina già nel 2022' Il Cagliari ha esonerato Fabio Liverani, al suo posto in cima alle preferenze c'è Claudio Ranieri che ha delle ...Il tecnico romano accostato al club sardo, che ha esonerato Liverani.CAGLIARI (ITALPRESS) - 'Tornare in panchina il prossimo anno Io sono pronto ...