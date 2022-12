Calcio | Cagliari; esonerato Liverani | manca solo ufficialità

L'Unione Sarda.it

Manca solo l'ufficialià, ma Fabio Liverani non sarà sulla panchina delil giorno di Santo Stefano contro il Cosenza. La società, dopo la sconfitta con il Palermo, ha rotto gli indugi e ha scelto la soluzione dell'esonero per anticipare i tempi e cercare una ..."IlLì è avvenuta la mia nascita, lo porto sempre nel cuore", aggiunge l'allenatore romano, che poi dice la sua sul percorso di Daniele De Rossi alla Spal: "E' un leader nato, era un ... Nuovo stadio del Cagliari: costerà 157,4 milioni già nel 2022. ''Cagliari Piazza che porto sempre nel cuore' ROMA, 20 DIC - "Se sono pronto a tornare su di una panchina nel 2023 Ma io sono già pronto nel 2022, perché dobbiamo aspettare l'anno nuov ...Fatale è stata la sconfitta con il Palermo e una situazione in classifica che è eufemistico definire deludente. Il tecnico del Cagliari, Fabio Liverani, è stato esonerato e la squadra è momentaneament ...