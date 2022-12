Cagliari | UFFICIALE | per Cossu tre anni di Daspo | ecco la motivazione

Calcio Ternano

Ora è: ilha esonerato il tecnico Fabio Liverani. Sollevati dall'incarico anche il vice allenatore Cesare Bovo, i collaboratori tecnici Federico Fabellini, Giuseppe Cappello (match ...Adesso è, Fabio Liverani non è più l'allenatore del Cagliar i. La società rossoblu sembrava ... Il tecnico romano ha già allenato il, tra il 1988 e il 1991, conquistando una storica ... Cagliari UFFICIALE: Fabio Liverani sollevato dall'incarico Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...