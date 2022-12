Cagliari | spunta anche il nome di Ballardini per la panchina

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il, dopo l’esonero di Fabio Liverani, è alla ricerca di un nuovo allenatore: tra i papabili c’èDavideDopo la decisione di esonerare Fabio Liverani, ilè alla ricerca di un nuovo allenatore in grado di guidare la squadra verso il ritorno in Serie A. Come già raccontato, il primoin lizza è quello di Claudio Ranieri. Visto le difficoltà di arrivare all’ex Leicester, secondo quanto riportato da TMW, nelle ultime ore èta l’ipotesi legata a Davide. Per l’ex Genoa si tratterebbe di un ritorno a. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ilGiornale.it

I numeri e la crisi delFabio Liverani lasciacon 5 vittorie in campionato, 7 pareggi e 6 sconfitte. Al momento i rossoblù sono al 14° posto a quota 22 punti, con soltanto tre ...Dopo la sconfitta contro il Palermo, la panchina di Liverani con ilscotta ed è in bilico,anche un nome per sostituirlo Dopo la sconfitta contro il Palermo, la panchina di Liverani con ilscotta ed è in bilico,anche un nome per ... Esonerato Liverani: per la panchina del Cagliari spunta l'ipotesi ... Cambio in panchina per gli isolani, per Liverani fatale la sconfitta di Palermo. Adesso il primo obbiettivo per la panchina è Claudio Ranieri ...Fabio Liverani non è più l’allenatore del Cagliari: il club sardo ha deciso il suo esonero. Venti partite: tanto è durata l’avventura di Fabio Liverani sulla panchina del Cagliari. Fatale per il tecni ...