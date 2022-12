Cagliari | per il post Liverani si valuta anche D’Aversa

Leggi su calcionews24

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ilè alla ricerca di un nuovo tecnico dopo l’esonero di: tra i nomi fatti c’èquello diCercasi allenatore, suonare a casa. I rossoblu continuano a esplorare le alternative all’ormai ex tecnico rossoblù Fabio. L’allenatore romano è stato sollevato dall’incarico quest’oggi, a seguito dei risultati negativi in Serie B. Il primo nome nella lista della società è sicuramente Claudio Ranieri, ma non solo. Come riportato da Gianluca Di Marzio, ilha contattatoRoberto. Tuttavia, per il momento, si tratta soltanto di qualche contatto esplorativo.perché, in caso di no di Ranieri e di trovata d’intesa con, ...