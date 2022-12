Cagliari | esonerato Liverani Ranieri in pole | “Pronto già nel 2022 per nuova avventura”

Leggi su sportface

(Di martedì 20 dicembre 2022) Scossone in casa, che in mattinata ha annunciato l’esonero di Fabio, avvenuto dopo la sconfitta contro il Palermo. A dispetto delle ambizioni di unritorno in Serie A, la formazione sarda al momento occupa la quattordicesima posizione, più vicina alla zona playout che non a quella playoff. Sky Sport ha rilanciato la forte candidatura di Claudio, che, interpellato a margine della sua visita alla camera ardente di Mario Sconcerti, ha dichiarato: “Se sonoa tornare su di una panchina nel 2023? Ma io sono giànel, perché dobbiamo aspettare l’anno nuovo? Il? Lì è avvenuta la mia nascita, lo porto sempre nel cuore”. SportFace.