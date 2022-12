Cagliari | esonerato Liverani | il sostituto infiamma la piazza

(Di martedì 20 dicembre 2022) E’ arrivata la decisione del, Fabionon è più l’allenatore. Il tecnico paga la sconfitta contro il Palermo, ma in generale un rendimento molto negativo in stagione in Serie B. La squadra è attrezzata per la promozione in Serie A, il 14esimo posto nel campionato cadetto non è un risultato all’altezza. In 18 partite ilha conquistato appena 22 punti, frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte. La promozione diretta è distante 11 punti, quella playoff 4. La stagione è ancora lunghissima, ma ildeve iniziare a guardarsi dietro, la zona playout è distante appena tre punti. Foto di Ettore Griffoni / AnsaL’esonero die ilIlha comunicato la decisione a: l’allenatore è stato ...

