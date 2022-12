Cagliari | esonerato Fabio Liverani | è ufficiale

Sky Sport

- Fabio Liverani non sarà sulla panchina delil giorno di Santo Stefano contro il Cosenza . La società, dopo la sconfitta con il Palermo , ha rotto gli indugi e ha scelto l'esonero per anticipare i tempi e cercare una scossa già dalla ...In questa edizione: - Calcio, preoccupano le condizioni di Vialli - Federcalcio francese denuncia i cori razzisti subiti - Juve, programmate due nuovi amichevoli -Liverani gtr/ Sponsor Cagliari, esonerato Liverani: il sogno per la panchina è Ranieri Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Cambio in panchina per i sardi. Pavard accusato dalla stampa francese. Milan, Sportiello potrebbe arrivare subito per i problemi a Maignan. CR7: tornano le voci che trapelavano prima del Mondiale ...