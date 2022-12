Cagliari-Cosenza | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 20 dicembre 2022) Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. La pista in palio vale molto soprattutto per i sardi, in crisi di gioco e risultati, e dunque obbligati a vincere.si giocherà lunedì 26 dicembre 2022 alle ore 15.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I sardi sono la delusione di questo campionato, dato che ad inizio stagione veniva accreditata come una delle favorite per la promozione in massima serìe. E invece, occupano il quattordicesimo posto, con solo cinque vittorie fin qui ottenute. Non stanno meglio i silani, reduci dalla sconfitta interna contro l’Ascoli e da una contestazione feroce dei tifosi. Attualmente occupano il penultimo posto in classifica e non vincono da un mese. Nelle ultime cinque partite, sono arrivati tre pareggi e due ...