Brindisi | immigrato morto nel Cpr per l’incendio di materassi | due arresti Tre denunciati

, 20 dic - Tragedia nel Cpr (Centro permanenza per il rimpatrio) di Restinco, in provincia di: undi origine marocchina è morto soffocato nel sonno dal fumo di un rogo divampato intorno alle 13, mentre un altro straniero è rimasto intossicato. Trasportato al pronto soccorso, ...Invece nel pomeriggio, stando a ricostruzioni dell'accaduto, in una stanza del centri di accoglienza richiedenti asilo di, un, incendiando per protesta il materasso, è rimasto ... Tragedia al Cpr Brindisi: gambiano appicca il fuoco per protesta, muore un marocchino Un uomo è morto e uno è rimasto ferito nell'incendio appiccato per protesta al Centro di permanenza per il rimpatrio di Restinco-Brindisi.Un uomo gambiano ha dato fuoco a un materasso per protesta. Le fiamme si sono propagate e un migrante marocchino è morto intossicato nel sonno ...