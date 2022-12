Brasile | si avvicina il sogno Ancelotti | il tecnico ha detto sì Ora tocca al Real

leggo.it

La Selecao dopo il fallimento in Qatar e le dimissioni di Tite cerca un profilo forte in grado di aiutare ila vincere quel trofeo che manca da 20 anni esatti. Il primo nome della lista della ......il. Lasciata la festa dei vincitori, percorre mezzo campo per andare a consolare Neymar, forse il suo idolo. Qualcuno cerca di fermarlo, ma il fuoriclasse brasiliano lo vede, gli si... Brasile, si avvicina il sogno Ancelotti: il tecnico ha detto sì. Ora tocca ... Cosa manca a Carlo Ancelotti Un Mondiale, quello sfiorato da calciatore nel 1990. Il tecnico emiliano è oggi felice e contento al Real Madrid dove è una sorta di leggenda vivente.Il trionfo nel Mondiale in Qatar in uno dei momenti più difficili della storia recente della nazione sudamericana, con due famiglie su tre sotto la ...