Bot | nuovi Ceo | fabbriche cinesi A cosa pensa Musk

(Di martedì 20 dicembre 2022) Dopo aver perso un sondaggio lanciato da lui stesso il cui esito gli imporrebbe di lasciare la posizione di amministratore delegato di Twitter, Elonha accolto il suggerimento di un utente: sondaggi di questo genere andrebbero condotti facendo votare solamente i profili verificati, ovvero quelli con spunta blu, per evitare che entità non reali, ovvero i bot, possano drogare i risultati. Insomma, il magnate continua a far parlare di sé, con gli ultimi pezzi di una saga cominciata a Ottobre con l’acquisizione del social network per 44 miliardi di dollari. Lasciare o non lasciare, questo è il dilemma Lunedì 19 dicembre il proprietario di Twitter ha condotto un sondaggio sulla piattaforma chiedendo agli utenti se dovesse dimettersi da “capo” del social network. La risposta di 17.5 milioni di persone ha visto la vittoria del Sì: il 57% dei rispondenti vuole che ...