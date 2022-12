Bossi-Salvini | ora è guerra il Senatur attacca | il segretario replica | Non mi occupo di liti locali

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il grande freddo. Tra Umbertoe Matteo Salvin è ormaiaperta. Il fondatore della Lega, messosi a caso di un "Comitato Nord" che contesta la gestioneana del partito, ha varcato questa mattina il portone del Pirellone per incontrare il governatore della Lombardia Attilio Fontana. Il messaggio è stato il seguente: "Noi siamo pronti a sostenere la tua ricandidatura. Anzi, prima che il 'Comitato Nord' nascesse i dissidenti passavano con Letizia Moratti, invece ora sono pronti a restare con te. Ma sei tu che devi chiederci esplicitamente l'apparentamento". Fontana ha lasciato la porta aperta all'ipotesi, ma non ha nascosto ai cronisti che "la via è stretta". Perché il timore è chenon gradisca avere in coalizione la pattuglia dei dissidenti che gli ha mosso. E, ...

la Repubblica

