(Di martedì 20 dicembre 2022) LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) – In occasione del Consumer Electronics Showdi Las Vegas, in programma dal 5 all’8 gennaiolancerà prodotti e servizi intelligenti per la mobilità e la casa del. L’azienda di tecnologia e servizi presenterà leconnesse per maggiore sicurezza, efficienza e comfort.ritirerà i CES Innovation Awards Honorees per quattro prodotti. I CES Innovation Awards sono assegnati annualmente dalla Consumernology Association (CTA) in 28 categorie di prodotti di tecnologia di consumo. IHonorees annunciati prima del CESriguardano le categorie Home Audio/Video Components & Accessories, Cybersecurity & Personal Privacy, nonchè le categorie dedicate alla ...

a Las Vegas il Lidar a lungo raggio per la guida autonoma di livello 4. I sensori Lidar sono uno dei componenti chiave necessari per portare in sicurezza la guida autonoma (Livello SAE ...... nonostante le interessanti testimonianze nel corso del convegno di, una delle prime aziende ... pur figurando ai primi posti per numero di casi, seguita da Finlandia e Francia, nonun ... Bosch presenta al CES 2023 soluzioni high-tech per un futuro più smart NovitÃÂ anche per i sistemi eAxle efficienti ed elettronica di potenza. I sistemi eAxle di Bosch sono una soluzione di guida compatta ed economica per veicoli elettrici. Sia come trazione principale ...LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) - In occasione del Consumer Electronics Show 2023 di Las Vegas, in programma dal 5 all'8 gennaio 2023, Bosch lancerÃÂ prodotti e servizi intelligenti per la mobilitÃÂ e l ...