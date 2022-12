Borsa | Milano pesante con utility e auto | male A2A e Saipem

Agenzia ANSA

Avvio difficile per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che cede l'1,3% e sconta, al pari delle altre Borse europee, i timori per l'aggressività delle banche centrali, rinfocalati oggi dalle ...Seduta no per ladi, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. Deludente Francoforte , che si adagia poco sotto ... Borsa: Milano incerta, bene Saipem e Tim, giù Mps - Economia Avvio difficile per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che cede l'1,3% e sconta, al pari delle altre Borse europee, i timori per l'aggressività delle banche centrali, rinfocalati oggi dalle decision ...Borsa di Milano oggi 20 dicembre: il Ftse Mib parte con un tono decisamente negativo, sulla scia di un clima nervoso a livello mondiale. Lo spread sale ancora oltre i 215 punti.