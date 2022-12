Agenzia ANSA

Ladi(+0,15) chiude in lieve rialzo, con gli altri indici europei in ordine sparso. Piazza Affari è stata sostenuta dal forte rialzi delle banche, con le prospettive di maggiori ricavi per ...In una seduta caratterizzata dall'incertezza, in Europa hanno viaggiato a passo lento i titoli dell'auto ( - 1,44% l'Euro Stoxx 600 di settore), i servizi finanziari ( - 1,1%) e i tecnologici ( - 1,21%... Borsa: Milano chiude positiva con le banche, scivola campari - Economia La Juventus vuole capire quale sarà la sede del processo, richiesto il trasferimento a Milano: deciderà il Giudice dell'Udienza Preliminare ...La Borsa di Milano (+0,15) chiude in lieve rialzo, con gli altri indici europei in ordine sparso. Piazza Affari è stata sostenuta dal forte rialzi delle banche, con le prospettive di maggiori ricavi p ...