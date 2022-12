Borsa | Europa in calo con la Boj | male i bond Milano - 0 | 7%

Anche ini rischi di recessione sono aumentati a causa del protrarsi della guerra in Ucraina, mentre il pessimismo sulle prospettive di crescita della Cina rimane elevato tra gli investitori. ...... nonostante le preoccupazioni di alcuni membri riguardo alla capacità dell'di attrarre ... L'Intercontinental Exchange, che ospita il trading di TTF sulladi Amsterdam, la scorsa settimana ...La società, inoltre, è entrata nel registro dei listing sponsor di ExtraMOT Pro3, il segmento obbligazionario di Borsa Italiana dedicato alle società non quotate per emissioni fino a 50 milioni di ...Avvio in rosso per i principali listini del Vecchio Continente, restano i timori di recessione e quelli per l’aumento dei casi di Covid in Cina. Cala il prezzo del gas dopo l’accordo Ue sul price cap ...